В Турции задержали 167 подозреваемых в киберпреступлениях

В результате операций против киберпреступности, проведенных силами Генерального директората безопасности в 12 провинциях Турции при координации Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и генеральных прокуратур, были задержаны 167 подозреваемых.

Из них 32 человека арестованы судом, в отношении 31 назначена мера пресечения в виде судебного контроля, а в отношении остальных продолжаются процессуальные действия.

Операции проводились по следующим направлениям:

«Квалифицированное мошенничество»

«Незаконные азартные игры»

«Детская порнография и домогательства в сети»

«Нарушение Закона о кибербезопасности»

«Квалифицированная кража»

Следствие установило, что подозреваемые обманывали граждан через соцсети и фишинговые сайты под предлогом «высокой прибыли», «инвестиций» и «продажи автомобилей», организовывали незаконные азартные игры и рекламировали их. Кроме того, они хранили материалы с изображением сексуального насилия над детьми и осуществляли несанкционированный доступ к мобильным банковским и игровым аккаунтам граждан.

Источник: Anadolu