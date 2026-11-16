В Баку и ряде регионов ожидается усиление ветра

На 17 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана прогнозируется усиление ветра.

В связи с ожидаемыми погодными условиями объявлен «жёлтый» уровень опасности. Как сообщает 1news.az, соответствующее предупреждение распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно прогнозу, юго-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамахы, Гобустане, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе и Гусаре будет достигать скорости 13,9–20,7 метра в секунду.

Объявленный уровень опасности указывает на ожидаемые ветровые условия, которые могут повлиять на повседневную деятельность.