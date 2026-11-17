В Гардабанском муниципалитете Грузии задержан мужчина, планировавший заказное убийство бывшей жены.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел страны.

Сообщается, что сотрудники Департамента центральной криминальной полиции в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали одного человека.

Следствие установило, что после развода подозреваемый на почве ревности решил расправиться с бывшей супругой. Он обратился к своему знакомому с просьбой найти киллера за 25 тысяч долларов США.

В ходе проведенных на основании судебного решения скрытых следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый требовал совершить преступление в момент, когда бывшая жена не находилась рядом со своими тремя малолетними детьми.

В качестве вещественных доказательств из дома задержанного в ходе обыска были изъяты огнестрельное оружие различного вида, боеприпасы и мобильный телефон, с помощью которого он поддерживал связь со знакомым.

По факту ведется следствие по статье 18-109 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Отметим, что, согласно утверждениям, распространившимся в социальных сетях, в совершении преступления подозревается политик азербайджанского происхождения Рафи Оруджев. У бывших супругов трое общих детей.