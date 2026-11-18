Большинство депутатов польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали против объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Дональда Туска.

По данным телеканала TVP INFO, за проголосовали 200 законодателей, против выступили 242.

Голосование проводилось по инициативе бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого (2017-2023 годы), возглавляющего новую партию "Развитие плюс". Экс-премьер обвинил нынешнее правительство Польши в развязывании конфликта вокруг Конституционного суда, а также в "бушующей в Польше безработице, высоком бюджетном дефиците и высоких ценах электроэнергии".

Предложение Моравецкого о вотуме недоверия было поддержано депутатами бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", а также законодателями правой партии "Конфедерация". Против голосовали представители правящего политического объединения "Гражданская коалиция".

Правительство Дональда Туска пришло к власти в декабре 2023 г. после победы оппозиции на очередных парламентских выборах.

Источник: ТАСС