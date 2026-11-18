Стали известны новые подробности обнаружения тел мужчины и женщины в доме в селе Варлы Хаят Шамкирского района.

Как передает 1news.az, по информации Baku TV, во время инцидента между Рафи Мустафаевым и Ясамен Сулеймановой возник спор, в ходе которого мужчина нанес женщине удары тупым предметом по голове.

По словам жителей села, 58-летний Рафи Мустафаев жил отдельно от семьи и у него было трое детей.

Найденная мертвой рядом с ним женщина - жительница Шамкира Ясемен Сулейманова - была незнакома сельчанам.

Напомним, что в селе Варлы Хаят Шамкирского района в одном из домов были обнаружены тела 58-летнего Рафи Мустафаева и 40-летней жительницы Шамкира Ясемен Сулеймановой. По версии следствия, мужчина убил женщину, с которой состоял в неофициальных отношениях, после чего покончил с собой. Тела обоих погибших переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту в Прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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