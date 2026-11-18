По состоянию на 1 октября 2026 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана на учете состояло 1 миллион 94,2 тысячи пенсионеров.

Как передает 1news.az, об этом отмечается в информации Государственного комитета статистики.

Согласно данным, число пенсионеров сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, на 1 октября 2025 года в стране было зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч пенсионеров.

В настоящее время пенсионеры составляют 10,6 процента населения страны.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,3 процента и составил 595,8 маната. Среднемесячная пенсия была равна 50,8 процента среднемесячной заработной платы.