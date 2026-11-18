В Азербайджане сократилось число пенсионеров
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По состоянию на 1 октября 2026 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана на учете состояло 1 миллион 94,2 тысячи пенсионеров.
Как передает 1news.az, об этом отмечается в информации Государственного комитета статистики.
Согласно данным, число пенсионеров сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, на 1 октября 2025 года в стране было зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч пенсионеров.
В настоящее время пенсионеры составляют 10,6 процента населения страны.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,3 процента и составил 595,8 маната. Среднемесячная пенсия была равна 50,8 процента среднемесячной заработной платы.
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