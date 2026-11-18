Ликвидируется Фонд утилизации транспортных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом к закону «Об отходах» изменении, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании, Милли Меджлиса.

В связи с этим организация и обеспечение исполнения функций, связанных со льготами и единовременной выплатой, а также утилизацией транспортных средств, будут финансироваться за счет средств государственного бюджета в порядке, определяемом органом (структурой), учрежденным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.