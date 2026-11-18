Регион Южного Кавказа сулит большие возможности и перспективы, а Азербайджану в этом регионе принадлежит ведущая роль.

Как сообщает 1news.az, об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Немецкий министр отметил, что его страна заинтересована в выстраивании тесных отношений с Азербайджаном.

По его словам, экономическая ситуация, сложившаяся в Европе на фоне российско-украинской войны, диктует необходимость поиска новых возможностей и диверсификации сотрудничества с надежными партнерами.

«В связи с экономической ситуацией в Европе в период агрессии России против Украины мы ищем новые возможности, чтобы найти надежных партнеров для диверсификации. Одним из таких надежных партнеров является Азербайджан», — подчеркнул Йоханн Вадефуль.

Он отметил, что Азербайджан является важным партнером для Германии и Европы в обеспечении связей между Европой и Центральной Азией.

11:40

Германия рассматривает Азербайджан как незаменимую опору своей энергетической экономики и намерена предметно расширять партнерство в этой сфере.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает 1news.az.

Поблагодарив Баку за надежное и успешное взаимодействие в вопросах энергоснабжения, Вадефуль отметил, что стороны детально обсудили перспективы дальнейшего углубления связей.

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства указал на необходимость в кратчайшие сроки сформировать двусторонний экономический совет. По его словам, к этой работе подключится федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, которой он намерен поручить наладить активный диалог с профильным ведомством Азербайджана.