Процесс нормализации отношений с Арменией, постконфликтное восстановление региона и риски эскалации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе стали ключевыми темами переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхуна Байрамова и Йоханна Вадефуля в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом азербайджанский министр рассказал на брифинге по итогам встречи.

Байрамов уточнил, что проинформировал немецкого коллегу о ситуации после восстановления территориальной целостности страны, итогах Вашингтонской встречи, ходе возвращения населения на освобожденные земли и проблеме минной угрозы.

«Мы также обсудили факторы риска продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, вновь подтвердив необходимость консолидации усилий для их мирного, дипломатического решения», — заявил глава МИД.