Глава МИД Пакистана высоко оценил итоги бакинского саммита СВМДА - ФОТО - ВИДЕО
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провел сегодня в Исламабаде встречу с Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) послом Султаном Гаджиевым на полях 30-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Пакистана, Дар подтвердил поддержку Пакистаном деятельности СВМДА и усилий организации по укреплению мира, безопасности и стабильности в Азии посредством диалога и мер доверия. Он также приветствовал успешное проведение 7-го саммита СВМДА в Баку под председательством Азербайджана.
Генеральный секретарь высоко оценил усилия и конструктивную роль Пакистана в продвижении диалога и деэскалации. Он также поблагодарил пакистанскую сторону за гостеприимство и организацию 30-го заседания Совета министров ОЭС.
Обе стороны подтвердили приверженность продолжению взаимодействия и сотрудничества в рамках СВМДА для достижения общих целей регионального мира и процветания.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a meeting with the Secretary General of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Ambassador Sultan Hajiyev, on the sidelines of the 30th Meeting of the ECO Council of Ministers in Islamabad today. The DPM/FM reaffirmed Pakistan’s support for CICA and its efforts to promote peace, security and stability in Asia through dialogue and confidence-building measures. He also welcomed the successful convening of the 7th CICA Summit in Baku under Azerbaijan’s Chairmanship. The Secretary General appreciated Pakistan’s efforts and constructive role in promoting dialogue and de-escalation. He also thanked Pakistan for its warm hospitality and excellent arrangements for the 30th ECO Council of Ministers Meeting. Both sides reaffirmed their commitment to continued engagement and cooperation within CICA to advance shared objectives of regional peace and prosperity. #ECOCOM30 #PakistanECOChairmanship #ECOIslamabad — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 15, 2026