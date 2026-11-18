Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services подверглось атаке в Ормузском проливе, в результате пострадали 11 моряков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Корабль попал под атаку во время прохождения через пролив вечером 17 ноября.

В результате инцидента пострадали 11 человек, один из членов экипажа числится пропавшим без вести. Все остальные члены экипажа были эвакуированы с судна.

Поисково-спасательные операции продолжаются в координации с профильными ведомствами, добавили в компании.