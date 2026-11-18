У некоторых переболевших COVID-19 проблемы с обонянием могут сохраняться даже спустя пять лет после заражения.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Содружества Вирджинии (США), изучившие долгосрочные последствия коронавирусной инфекции.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на VCU News, в рамках исследования специалисты проанализировали данные более двух тысяч человек, у которых нарушение обоняния возникло после перенесённого COVID-19. Информация об участниках была собрана в национальной базе данных пациентов.

Первые результаты наблюдений показали, что спустя два года после заражения полностью восстановить обоняние удалось 38% участников исследования. Ещё 54% отметили частичное улучшение способности различать запахи. При этом у 7% респондентов обоняние не вернулось либо состояние со временем ухудшилось.

В дальнейшем положительная динамика продолжилась, однако полного восстановления удалось добиться не всем. По данным исследователей, к прошлому году доля пациентов с вернувшимся обонянием достигла 44%, тогда как у 48% оно восстановилось лишь частично. Ещё 7% участников по-прежнему испытывали проблемы с восприятием запахов или сообщили об ухудшении состояния.

Отдельное внимание учёные уделили влиянию возраста на процесс восстановления. Выяснилось, что среди участников младше 40 лет обоняние полностью вернулось у 62%. В старшей возрастной группе аналогичный результат был зафиксирован лишь у 34% обследованных. Исследователи предполагают, что такая разница может быть связана с возрастным снижением способности клеток обонятельной системы к регенерации.

В качестве одного из способов восстановления обонятельной функции специалисты рассматривают специальный тренинг, основанный на регулярном воздействии различных запахов. Предполагается, что систематическая стимуляция помогает активизировать нервные пути, отвечающие за восприятие запахов.

Авторы исследования отмечают, что длительная потеря обоняния остаётся одной из проблем, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусной инфекцией. Полученные результаты, по их мнению, свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований и разработки более эффективных методов лечения этого нарушения.