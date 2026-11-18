«Не создавайте помех водителям, уступающим дорогу оперативным транспортным средствам!»

Как передает 1news.az, об этом говорится в Обращении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В сообщении отмечается, что одним из наблюдаемых и вызывающих сожаление явлений на дорогах столицы является то, что некоторые водители движутся следом за оперативным транспортом без соблюдения дистанции и демонстрируют безответственное поведение по отношению к водителям, которые этому транспорту дорогу уступают.

Так, большинство соблюдающих правила водителей освобождают полосу, чтобы пропустить оперативное транспортное средство, а затем намереваются вернуться на свою полосу. Однако некоторые водители, следующие за этими автомобилями, пользуясь образовавшимся свободным пространством, не пропускают другие машины и препятствуют их возвращению на полосу.

«Подобное безответственное поведение не только вызывает недовольство среди водителей, но и повышает риск возникновения аварий из-за опасных маневров и резкого торможения, а также становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД рекомендует каждому водителю соблюдать на дорогах не только правила, но и принципы взаимного уважения», - указано в информации Центра.