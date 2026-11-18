Власти Австралии ввели санкции против трех граждан Израиля и четырех израильских организаций из-за создания поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонг.

"Попавшие под санкции лица и организации активно участвовали в планировании и создании новых поселений, в том числе занимаясь сбором средств", - отмечается в заявлении.

Санкции запрещают австралийским гражданам и компаниям любые торговые и финансовые взаимоотношения с внесенными в список израильскими физическими и юридическими лицами.