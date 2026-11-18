Германия видит большие возможности для расширения сотрудничества со странами Южного Кавказа и поддерживает мирный процесс в регионе.

Как сообщает 1news.az, об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что страны Европейского союза также заинтересованы в интенсивном сотрудничестве с регионом Южного Кавказа. По его словам, появление новых транспортных коридоров на фоне продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном открывает дополнительные возможности.

«Азербайджан и Армения воспользовались этим историческим шансом, появившимся в Вашингтоне. Я бы очень хотел, чтобы мирный договор, наконец, был подписан и вступил в силу», — подчеркнул Йоханн Вадефуль.

Он отметил, что развитие сотрудничества с регионом Южного Кавказа имеет важное значение и для Европейского союза.