С 20 по 30 ноября «İrşad» запускает одну из самых ожидаемых торговых акций года.

В рамках кампании на широкий ассортимент товаров, представленных в сети магазинов, будут действовать скидки до 70%.

В период проведения акции покупатели смогут разделить оплату товаров по сниженным ценам на 18 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ либо на 6 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И КОМИССИИ. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты с помощью карт рассрочки на срок до 12 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

От смартфонов и телевизоров до бытовой техники, мебели и аксессуаров — широкий ассортимент товаров станет частью этой миссии.

Представляем вашему вниманию некоторые товары, предлагаемые на специальных условиях в рамках акции «Зелёная пятница»:

Беспроводные наушники «Mibro Earbuds 6 Black» — со скидкой 70% за 29,99 AZN вместо 99,99 AZN

Пылесос «Tefal TW2925EA Swift Power» — со скидкой 67% за 99,99 AZN

Электрический чайник «Midea MK-17D19A2» — со скидкой 40 AZN за 19,99 AZN вместо 59,99 AZN

Аэрофритюрница Xiaomi «Air Fryer Essential 6L White BHR8588EU» — со скидкой 200 AZN за 99,99 AZN вместо 299,99 AZN

Аэрофритюрница «Fakir Uno Chefry» — со скидкой 50% за 119,99 AZN

Тостер «Midea MC-JSY3921C» — со скидкой 200 AZN за 149,99 AZN вместо 349,99 AZN

Смартфоны серии «HONOR 600» — скидка 20%

«iPhone 17» — со скидкой 400 AZN за 2499 AZN вместо 2899 AZN

Смартфон «Samsung Galaxy A576 256 GB» — скидка 300 AZN

Новые смартфоны «HONOR X9e Pro» — скидки до 360 AZN

Покупатели могут воспользоваться предложениями акции в любом магазине сети «İrşad», а также совершить покупки онлайн через официальный сайт www.irshad.az и мобильное приложение.

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