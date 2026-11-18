«В 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 1,4 миллиарда долларов США».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с министром иностранных дел Германии.

Министр отметил, что за первые девять месяцев 2026 года товарооборот между двумя странами составил 1 миллиард долларов США.

«В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 280 германских компаний, из которых 210 осуществляют деятельность. Объем инвестиций, вложенных из Германии в Азербайджан за все годы, составляет около 950 миллионов долларов США. Объем инвестиций, направленных из Азербайджана в Германию, превышает 670 миллионов долларов США. Значительная часть германских инвестиций в Азербайджан приходится на энергетический сектор. В то же время общий объем инвестиций, вложенных SOCAR в Германии в совместные с немецкими компаниями проекты и фонды, составляет 1,8 миллиарда долларов США», — подчеркнул он.

Джейхун Байрамов также рассказал о работе, проводимой в направлении расширения экономического сотрудничества.

«В 2026 году состоялось заседание действующей между двумя странами Совместной рабочей группы высокого уровня. Кроме того, в рамках визита господина Президента в Германию в феврале была достигнута договоренность о создании Азербайджано-германского делового совета. Сегодня мы также обменялись мнениями по этому вопросу. В ближайшее время планируется проведение заседания Делового совета и начало деятельности структуры», — добавил глава МИД.

11:20

Отношения между Германией и Азербайджаном неизменно базируются на принципах дружбы и международного права.

Как передает 1news.az, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе совместного брифинга для прессы с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем в Баку.

Напомнив, что в следующем году страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений, Байрамов отметил насыщенность прошедших переговоров: «Сегодня мы детально обсудили весь спектр азербайджано-германского взаимодействия. Наши связи всегда строились на дружбе и нормах международного права, а на современном этапе диалог на высшем и высоком уровнях успешно продолжается».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул регулярный характер контактов со своим германским коллегой как в телефонном режиме, так и на полях международных форумов.

Кроме того, министр указал на активное развитие политических консультаций и межпарламентского диалога.

По его словам, между Баку и Берлином сформирована солидная договорно-правовая база: на сегодняшний день стороны подписали 80 документов, а еще 10 соглашений находятся в стадии разработки.