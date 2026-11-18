Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Султан Гаджиев, находящийся с визитом в Исламабаде для участия в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), провел ряд важных дипломатических встреч.

В частности, состоялась встреча генсека СВМДА с заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Кайратом Турсункуловым, сообщает 1news.az со ссылкой на секретариат организации.

Стороны предметно обсудили практическую реализацию итогов недавнего саммита СВМДА, уделив особое внимание продвижению инициатив президента Кыргызстана Садыра Жапарова в сфере транспортной взаимосвязанности, а также вопросам институциональной трансформации организации.

Кроме того, Султан Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Мусой Кулаклыкаей. Собеседники обменялись мнениями об укреплении институционального потенциала СВМДА на современном этапе, затронув темы эффективного использования ресурсов государств-членов и оптимизации рабочих процессов организации.