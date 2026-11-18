В аэропорту Антальи привлекает внимание произведение искусства, отражающее братскую поддержку, оказанную Азербайджаном после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля 2023 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, произведение турецкого художника Айдына Ялчынкая под названием Deprem («Землетрясение») создано на основе знаменитой фотографии, на которой азербайджанец Сярвяр Баширли загрузил гуманитарную помощь в свой старый автомобиль, чтобы отвезти ее людям, пострадавшим от землетрясения.

Произведение размером 140х105 сантиметров выполнено в технике аппликации из фрагментов ткани. Созданное в марте 2023 года, это произведение искусства посредством творчества увековечивает солидарность, братство и гуманизм, проявленные в трудные дни между народами Азербайджана и Турции.

Демонстрация произведения в аэропорту Антальи привлекает внимание как один из трогательных примеров турецко-азербайджанского братства, живущих в памяти.