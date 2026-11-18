Армения ничего не уступит в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress.

«Мы видим нашу политику и наши обязанности на международно признанных территориях Республики Армения и в их отношении. И в этом отношении, да, мы можем сказать, что мы ничего не уступили и ничего не уступим. И в этом нет необходимости, и эта повестка вообще отсутствует», — объяснил Пашинян.

Премьер напомнил о регламенте совместной деятельности Еревана и Баку в процессе делимитации границы и подчеркнул его юридическое значение.