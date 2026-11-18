Российский певец-азербайджанец рэпер Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров) поднял ставки на новогодние корпоративы до 6 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, до поездки в Казахстан прайс музыканта не превышал 4 млн рублей. Помимо основного гонорара, организаторам придется покрыть около 50 тыс. рублей на дорогу для артиста и команды, а также 15 тыс. рублей на доставку оборудования по Москве и области.

В райдере Navai: десять банок энергетиков без сахара (Adrenaline Rush и Red Bull), фрукты, ягоды, орехи, сырная и мясная тарелки. За наличие в меню свинины предусмотрен штраф в миллион рублей. Также в списке: виски Chivas Regal и Hennessy, шампанское Asti Martini и Moët, сигареты Marlboro, кальян и личный кальянщик.

Помимо этого, заказчику грозит штраф в миллион рублей за упоминание комика Антона Борисова.

Кроме того, организаторы должны предоставить охранника, барбера из элитного салона и врача-фониатра. Во время дальних поездок каждому участнику команды Navai полагаются суточные в размере 5 тысяч рублей в России или $100 за границей.

Рэпера задержали на въезде в Казахстан 14 октября. В машине, за рулем которой был артист, обнаружили запрещенные вещества. На допросе он признался, что они принадлежали ему. Navai поместили в изолятор временного содержания и назначили арест на два месяца.

20 октября стало известно об освобождении исполнителя. Уголовное дело в отношении Navai было прекращено, а сам он депортирован в Россию. Согласно источникам, ему запретили въезд в Казахстан на пять лет.

Читайте по теме:

Рэпер Navai впервые вышел в свет после задержания в Казахстане - ВИДЕО

Navai взял вину на себя при задержании по делу о наркотиках в Казахстане

Россия направила ноту в МИД Казахстана после ареста Navai - ОБНОВЛЕНО

МИД Казахстана прокомментировал ноту России, связанную с задержанием и арестом Navai

Мария Захарова объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai