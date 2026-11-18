Очередная трагическая новость в Баку вновь заставляет вновь говорить о проблеме, которая давно вышла за рамки отдельных или исключительных семейных конфликтов в стране.

23-летняя Гюляра Мехтиева, молодая художница, погибла от ножевых ранений, предположительно нанесенных ее 18-летним единокровным братом. По имеющейся информации, причиной произошедшего могла стать ревность. По предварительной информации, поводом для конфликта стали фотографии Гюляры, опубликованные в социальных сетях.

Как сообщается, ее единокровный брат Айхан вернулся домой после занятий, обнаружил снимки, которые посчитал откровенными, а также комментарии под одной из публикаций, оставленные незнакомыми молодыми людьми. Юноша потребовал, чтобы сестра удалила фотографии, однако девушка отказалась выполнять его требование. Между ними произошла ссора, которая в итоге закончилась убийством. По сути, поводом для конфликта стало несогласие девушки подчиниться требованиям брата относительно ее внешнего образа и поведения в социальных сетях. Это стало поводом для ее убийства.

Как так получается, что человек, от которого ожидаешь хотя бы элементарной безопасности и поддержки, становится источником смертельной опасности? Таким образом, семейные отношения, призванные строиться на доверии и взаимном уважении, вновь и вновь оказываются пространством, в котором совершается насилие.

К сожалению, подобные сообщения давно перестали быть исключительными в новостной повестке Азербайджана. Практически ежедневно в информационном пространстве появляются известия о женщинах, погибших от рук мужей, бывших партнеров, сыновей, братьев и других близких родственников. За сухими формулировками, в конечном итоге, скрываются человеческие жизни невинных женщин, оборванные в собственных домах, семейные истории, которые закончились убийством, и судьбы, у которых больше не будет продолжения.

Каждый раз обстоятельства отличаются. Где-то речь идет о супружеском конфликте, а где-то о ревности, семейных разногласиях, подозрениях, попытках контролировать поведение женщины или нежелании принимать ее самостоятельные решения. Но за внешним разнообразием мотивов прослеживается общая проблема, а именно - насилие, при котором один человек присваивает себе право распоряжаться жизнью, свободой и даже существованием другого.

«На почве ревности», «из-за семейной ссоры», «в ходе возникшего конфликта» и все подобные формулировки регулярно встречаются в сообщениях о тяжких преступлениях. Конечно, они могут описывать обстоятельства произошедшего, но не должны превращаться в объяснение, которое незаметно смягчает восприятие преступника. Предательство, подозрения, обида или личная неприязнь не дают человеку права причинять другому вред.

Более того, сама постановка вопроса о мотивах иногда уводит общественное внимание от главного, ведь вместо того чтобы обсуждать ответственность человека, совершившего насилие, окружающие начинают выяснять, что сказала женщина, как она себя вела, с кем общалась, почему не уступила, не спровоцировала ли конфликт. В результате внимание смещается с действий агрессора на поведение пострадавшей и это одна из наиболее опасных особенностей культуры, в которой насилие над женщинами продолжает воспроизводиться.

Именно поэтому убийства женщин нельзя рассматривать исключительно как череду несвязанных между собой бытовых трагедий. В основе многих подобных преступлений лежат представления о контроле и власти, при которых женская самостоятельность воспринимается как вызов, ее несогласие является поводом для «наказания». Это не означает, что каждое преступление имеет один и тот же мотив или что все случаи насилия можно объяснить исключительно одним фактором. Однако игнорировать гендерное измерение проблемы тоже невозможно.

Особую горечь вызывает то, что насилие нередко происходит именно там, где человек должен чувствовать себя в безопасности, - внутри семьи. Дом, который должен быть пространством доверия, становится местом преступления. Муж убивает жену, с которой делил быт и жизнь, сын поднимает руку на мать, а брат лишает жизни сестру.

Нельзя не обратить внимания и на то, как подобные события обсуждаются в обществе, ведь из раза в раз, в комментариях к новостям о насилии над женщинами нередко появляются попытки найти оправдание произошедшему, бесконечные предположения о поведении погибшей, рассуждения о семейных обстоятельствах, ссылки на ревность или традиционные представления о роли женщины. Иногда убийство фактически превращается в повод для обсуждения того, насколько правильно жила сама жертва. Но ни одна женщина не должна посмертно доказывать, что заслуживала остаться в живых.

Гибель Гюляры Мехтиевой является одной из трагедий в этой череде насилия над женщинами в Азербайджане. За сообщениями о ее возрасте, профессии и обстоятельствах смерти стоит молодая жизнь, которая только начиналась. Девушка занималась искусством, строила собственную жизнь и имела право на будущее, но теперь ее имя останется в новостных публикациях, посвященных преступлению, а не ее талантам и достижениям.

Общество не должно привыкать к сообщениям об убитых женщинах так же, как привыкает к очередным сводкам о ДТП или бытовых происшествиях. За каждым таким сообщением стоит насилие, которое нельзя считать нормальной частью общественной жизни.

И пока убийства женщин продолжают появляться в наших ежедневных новостях, недостаточно просто сообщать о задержании подозреваемых и ходе следствия. Необходимо задавать более сложные вопросы о том, почему насилие становится возможным, почему его признаки остаются незамеченными и почему общество продолжает находить объяснения действиям агрессоров вместо того, чтобы безоговорочно признавать право каждой женщины на безопасность.

Привыкание к подобным преступлениям само по себе становится проблемой, мы не можем так просто принять это бесчисленное количество убийств женщин от рук их близких. За каждой такой историей женщина – чья то мать, бабушка, сестра и дочь, которых больше нет.