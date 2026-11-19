В освобожденном от оккупации селе Солтанлы Джебраильского района состоялся очередной процесс переселения, семьи, выехавшие в утренние часы, воссоединились с родным краем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня село Солтанлы приняло 80 человек - 16 семей. Семьи ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами, созданными на землях предков.

В селе Солтанлы общей площадью 108,5 гектара построено 420 индивидуальных домов. Дома 2-, 3-, 4-, 5-комнатные и обеспечены современной коммуникационной сетью - водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. Внутрисельские дороги заасфальтированы. Согласно проекту, в селе Солтанлы построены двухэтажное административное здание, детский сад, врачебно-медицинский пункт, а также многофункциональное здание. В селе также возведено здание предназначенное для аптеки, маркета, ателье, салона красоты и других центров услуг.

Бывшие вынужденные переселенцы, возвращающиеся в родные края, выразив глубокое удовлетворение оказываемой им государственной заботой, поблагодарили руководство страны за созданные современные условия жизни. Жители с уважением почтили светлую память наших героических шехидов, даровавших нам эту историческую Победу, ценой жизни освободивших наши земли от оккупации, и помолились Всевышнему за упокой их душ. В то же время жители, пожелавшие долгих лет жизни и здоровья нашим гази, проявившим отвагу в боях, отметили, что возрождение на освобожденных территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности.

После встречи семей, переселяющихся в село Солтанлы, сотрудники ANAMA предоставили им подробную информацию об опасностях, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов и объектов, а в случае столкновения с такими ситуациями сообщать об этом в соответствующие структуры. В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.