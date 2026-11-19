«Отступление воды на Каспийском море от нынешней береговой линии в отдельных случаях достигает 800 метров».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал заместитель председателя правления Государственного кадастра и реестра недвижимости при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Фарид Джафаров, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

«Это достаточно большая территория, однако по действующему законодательству эти участки и без того относятся к акватории моря и сегодня сохраняют этот правовой статус», - добавил Ф. Джафаров.

По его словам, береговая полоса Каспийского моря определена постановлением Кабинета министров от 24 августа 2016 года: «То есть мы называем это нулевой линией - нулевой линией соприкосновения моря с берегом. В соответствии с этим защитные полосы установлены на 20 и 50 метров вглубь суши от береговой линии; согласно действующему законодательству, эти территории находятся в исключительной государственной собственности. Поэтому мы проведем картографирование прибрежных территорий».

«После зонирования прибрежных территорий Каспия границы будут отражены на цифровой карте. Территории, где проживает население и где в будущем планируется расселение, а также Бакинский бульвар, Площадь Государственного флага, Sea Breeze, порты и промышленные парки не входят в сферу охвата новой системы управления побережьем. Их управление осуществляется в рамках законодательства. А после завершения процесса зонирования каждый гражданин сможет увидеть на цифровой карте, какие территории входят в систему управления побережьем», - добавил Ф. Джафаров.