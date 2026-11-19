Ереван ждет от ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) инвестиций для обеспечения конкурентоспособности Армянской железной дороги (находится в концессии ЮКЖД – дочки РЖД), сказал премьер Никол Пашинян в ходе брифинга в правительстве.

Он допустил, что этот вопрос будет обсуждаться и с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Россию (Пашинян посетит Россию трижды в декабре – 3, 11 и 22 числа, – ред.).

"Вопрос, на который нужно сейчас получить ответ, следующий: Армянская железная дорога нуждается в больших инвестициях для модернизации. Когда приехал глава РЖД, я сказал, что нам нужны конкретные ответы, и рабочая группа сформирована для этого. На самом деле вопрос один – готовы ли в РЖД на инвестиции в необходимом размере для того, чтобы поднять армянские железные дороги на нужный уровень конкурентоспособности. Если они готовы, то очень хорошо. Если нет, то Армения должна найти новых инвесторов", – сказал Пашинян.

Первое заседание армяно-российской рабочей группы по вопросам железнодорожного сообщения состоялось в Ереване 17 ноября.

Тема целесообразности концессионного соглашения с ОАО "РЖД" (управляющего железной дорогой Армении через дочернюю компанию ЮКЖД) впервые была поднята в феврале 2026 года, когда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что "российское управление железными дорогами лишает Армению стратегических позиций и конкурентных преимуществ". Позже он предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, назвав в числе потенциальных вариантов Казахстан.

В свою очередь, в октябре в ходе визита в Ереван глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров заявил, что российская сторона открыта к диалогу с армянским правительством и совместной оценке эффективности концессионного соглашения.

Источник: Sputnik Армения