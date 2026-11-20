В Азербайджане ссора из-за танцев на свадьбе закончилась поножовщиной
На свадьбе в Сальянском районе произошёл конфликт между двумя гостями, который перерос в драку и поножовщину.
Как сообщает Lent.az, причиной ссоры стал спор из-за заказа музыкальной композиции для танца. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Во время потасовки ранее судимый Х. Вергинов нанёс другому участнику телесные повреждения различной степени тяжести острым предметом.
Подозреваемый задержан полицией. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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