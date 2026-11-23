Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности в связи с ожидаемой 24 ноября ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана.

Согласно оранжевому уровню предупреждения, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане и Хызы ожидается юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Нефтчале, Ширване, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Кельбаджаре, Лачине, Зангилане, Мингячевире, Шеки, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране и Сиязане объявлен желтый уровень предупреждения. Здесь также ожидается юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.