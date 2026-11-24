Государственное морское и портовое агентство предупредило суда об усилении ветра и ухудшении погодных условий в акватории Каспийского моря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство, ветреная погода сохранится до 25 ноября.

В течение дня 25 ноября ожидаются северо-западный и северный ветры. Их скорость составит 18-23 м/с, временами усиливаясь до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

Высота волн составит 2,5-3,5 метра, а в дальнейшем может увеличиться до 4-6 метров.