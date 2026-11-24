Азиатский банк развития (АБР) одобрил финансирование в размере 140 млн долларов для проекта строительства в Азербайджане завода по опреснению воды Каспийского моря.

Как сообщает 1news.az, об этом со ссылкой на АБР написал Banker.az.

Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены двумя траншами по 70 млн долларов каждый.

Общая стоимость проекта оценивается в 407 млн долларов. В его рамках планируются проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание опреснительного предприятия, работающего по технологии обратного осмоса. Проектная производительность завода составит 300 тыс. кубометров воды в сутки, а в периоды пикового потребления мощность предприятия может быть увеличена до 330 тыс. кубометров в сутки.

Реализация инициативы осуществляется на основе 25-летнего договора государственно-частного партнерства. Вся опресненная вода будет направляться государственному оператору — «Объединенной службе водоснабжения крупных городов». Этот проект станет первым в водном секторе Азербайджана крупномасштабным предприятием по опреснению воды и первым проектом государственно-частного партнерства. Его основная задача — повысить качество и бесперебойность обеспечения питьевой водой жилых зданий и коммерческих объектов в Баку и на Абшеронском полуострове.

Проект реализуется в контексте Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы (CPS), среди приоритетов которой — создание экологически устойчивой и «чистой инфраструктуры». Ранее Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже одобрил выделение кредита в размере 45 млн долларов США на строительство завода по опреснению воды в Азербайджане.

Разработчиком проекта выступает саудовская компания ACWA Power, генеральным подрядчиком — китайская HDEC (Huadong Engineering Corporation, входящая в группу PowerChina). В качестве субподрядчика HDEC испанская инжиниринговая компания Savener уже приступила к выполнению инженерно-проектных работ.