Icrammer - это образовательная платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная для того, чтобы сделать обучение, подготовку к экзаменам и управление учебным процессом более доступными, эффективными и персонализированными.

Платформа объединяет в единой системе обширную базу вопросов, тематические чаты с искусственным интеллектом по различным предметам, интерактивные карточки для запоминания, интеллектуальные блокноты, индивидуальные учебные планы, анализ результатов и другие образовательные инструменты.

Школьники и студенты могут готовиться к экзаменам, получать пошаговые объяснения заданий, выявлять свои слабые стороны и улучшать академические результаты с помощью инструментов обучения на базе искусственного интеллекта.

Icrammer также предлагает различные инструменты для преподавателей, репетиторов и образовательных центров, включая управление учебными группами, подготовку и выдачу заданий, отслеживание успеваемости учащихся, а также возможности для коммуникации.

Платформа поддерживает несколько языков и ориентирована на международное развитие.

Главная цель Icrammer - стать единой цифровой образовательной экосистемой, объединяющей все необходимые учебные возможности для школьников, студентов, преподавателей, репетиторов и образовательных центров.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ICRAMMER

Чаты с искусственным интеллектом по учебным предметам

Что предлагает: Круглосуточные ответы на вопросы, пошаговые объяснения и помощь в обучении по математике, английскому и азербайджанскому языкам.

Как используют школьники: Учащиеся могут задавать вопросы или отправлять в чат домашние задания, получая пошаговые объяснения, математические уравнения в корректном формате и рекомендации по грамматике. Все функции доступны на азербайджанском, английском и русском языках. На платформе также предусмотрен режим «Фокус», позволяющий исключить отвлекающие элементы.

Пробные тесты

Что предлагает: Создание индивидуальных пробных экзаменов и тестов с учётом пожеланий пользователя.

Как используют школьники: Учащиеся выбирают предмет, конкретные темы из учебной программы и уровень сложности: лёгкий, средний, сложный или смешанный. Поскольку вопросы генерируются алгоритмически с изменяющимися числовыми значениями, тесты никогда не повторяются полностью. Также предусмотрена функция автоматической проверки и оценки результатов.

Карточки для запоминания (Flashcards)

Что предлагает: Интерактивные учебные карточки с основными формулами, лексикой и правилами грамматики.

Как используют школьники: Учащиеся могут переворачивать карточки с помощью 3D-анимации, прослушивать правильное произношение слов благодаря встроенной функции преобразования текста в речь (Text-to-Speech), отслеживать уже освоенные карточки и сортировать их по предметам и темам.

Обучение (Виртуальные учебные группы)

Что предлагает: Единую платформу для управления учебными группами и организации коллективного обучения.

Как используют школьники: Учителя и репетиторы создают виртуальные учебные группы, а учащиеся присоединяются к ним с помощью шестизначного кода. На платформе доступны объявления о домашних заданиях, групповые обсуждения, общие тесты, учебный календарь и функции отслеживания оценок.

Калькуляторы и интерактивная доска

- Графический калькулятор: Аналог Desmos, позволяющий в режиме реального времени строить двумерные (2D) графики уравнений, отслеживать координаты и использовать виртуальную цифровую клавиатуру на мобильных устройствах.

- Научный калькулятор: Предназначен для работы с тригонометрическими функциями, логарифмами, возведением в степень и выполнения основных алгебраических вычислений.

- Интерактивная доска: Цифровая доска для построения геометрических фигур, решения задач с помощью рукописных вычислений и создания визуальных заметок.

Социальный чат и шахматы

- Личные сообщения: Возможность вести индивидуальные и групповые переписки с одноклассниками по именам пользователей (@username), отправлять запросы на добавление в друзья и при желании использовать автоматически удаляющиеся сообщения.

- Интерактивные шахматы: Учащиеся могут играть в шахматы с одноклассниками в режиме реального времени прямо в окне чата или тренироваться с постоянно доступным шахматным ботом, выбирая один из пяти уровней сложности - от простого до мастерского.

«Моя сводка» (Учебная панель)

Что предлагает: Персонализированную систему диагностики, которая автоматически анализирует процесс обучения учащегося.

Как используют школьники: В разделе «Моя сводка» учащиеся могут запустить анализ своих последних диалогов с искусственным интеллектом, результатов тестов и времени, затраченного на занятия. На основе полученных данных система определяет сильные и слабые стороны учащегося, формирует индивидуальные рекомендации по обучению и предлагает еженедельный план повторения материала.

Профиль, значки и достижения

Что предлагает: Отслеживание прогресса в обучении и персонализацию с помощью элементов геймификации.

Как используют школьники: За учебные достижения и регулярные занятия учащиеся могут получать более 40 различных значков. Кроме того, они могут персонализировать имя пользователя и фотографию профиля, управлять настройками приложения и приглашать одноклассников на платформу с помощью специальных ссылок.