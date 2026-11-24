Icrammer - образовательная платформа на базе ИИ для подготовки к экзаменам и персонализированного обучения
Icrammer - это образовательная платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная для того, чтобы сделать обучение, подготовку к экзаменам и управление учебным процессом более доступными, эффективными и персонализированными.
Платформа объединяет в единой системе обширную базу вопросов, тематические чаты с искусственным интеллектом по различным предметам, интерактивные карточки для запоминания, интеллектуальные блокноты, индивидуальные учебные планы, анализ результатов и другие образовательные инструменты.
Школьники и студенты могут готовиться к экзаменам, получать пошаговые объяснения заданий, выявлять свои слабые стороны и улучшать академические результаты с помощью инструментов обучения на базе искусственного интеллекта.
Icrammer также предлагает различные инструменты для преподавателей, репетиторов и образовательных центров, включая управление учебными группами, подготовку и выдачу заданий, отслеживание успеваемости учащихся, а также возможности для коммуникации.
Платформа поддерживает несколько языков и ориентирована на международное развитие.
Главная цель Icrammer - стать единой цифровой образовательной экосистемой, объединяющей все необходимые учебные возможности для школьников, студентов, преподавателей, репетиторов и образовательных центров.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ICRAMMER
Чаты с искусственным интеллектом по учебным предметам
Что предлагает: Круглосуточные ответы на вопросы, пошаговые объяснения и помощь в обучении по математике, английскому и азербайджанскому языкам.
Как используют школьники: Учащиеся могут задавать вопросы или отправлять в чат домашние задания, получая пошаговые объяснения, математические уравнения в корректном формате и рекомендации по грамматике. Все функции доступны на азербайджанском, английском и русском языках. На платформе также предусмотрен режим «Фокус», позволяющий исключить отвлекающие элементы.
Пробные тесты
Что предлагает: Создание индивидуальных пробных экзаменов и тестов с учётом пожеланий пользователя.
Как используют школьники: Учащиеся выбирают предмет, конкретные темы из учебной программы и уровень сложности: лёгкий, средний, сложный или смешанный. Поскольку вопросы генерируются алгоритмически с изменяющимися числовыми значениями, тесты никогда не повторяются полностью. Также предусмотрена функция автоматической проверки и оценки результатов.
Карточки для запоминания (Flashcards)
Что предлагает: Интерактивные учебные карточки с основными формулами, лексикой и правилами грамматики.
Как используют школьники: Учащиеся могут переворачивать карточки с помощью 3D-анимации, прослушивать правильное произношение слов благодаря встроенной функции преобразования текста в речь (Text-to-Speech), отслеживать уже освоенные карточки и сортировать их по предметам и темам.
Обучение (Виртуальные учебные группы)
Что предлагает: Единую платформу для управления учебными группами и организации коллективного обучения.
Как используют школьники: Учителя и репетиторы создают виртуальные учебные группы, а учащиеся присоединяются к ним с помощью шестизначного кода. На платформе доступны объявления о домашних заданиях, групповые обсуждения, общие тесты, учебный календарь и функции отслеживания оценок.
Калькуляторы и интерактивная доска
- Графический калькулятор: Аналог Desmos, позволяющий в режиме реального времени строить двумерные (2D) графики уравнений, отслеживать координаты и использовать виртуальную цифровую клавиатуру на мобильных устройствах.
- Научный калькулятор: Предназначен для работы с тригонометрическими функциями, логарифмами, возведением в степень и выполнения основных алгебраических вычислений.
- Интерактивная доска: Цифровая доска для построения геометрических фигур, решения задач с помощью рукописных вычислений и создания визуальных заметок.
Социальный чат и шахматы
- Личные сообщения: Возможность вести индивидуальные и групповые переписки с одноклассниками по именам пользователей (@username), отправлять запросы на добавление в друзья и при желании использовать автоматически удаляющиеся сообщения.
- Интерактивные шахматы: Учащиеся могут играть в шахматы с одноклассниками в режиме реального времени прямо в окне чата или тренироваться с постоянно доступным шахматным ботом, выбирая один из пяти уровней сложности - от простого до мастерского.
«Моя сводка» (Учебная панель)
Что предлагает: Персонализированную систему диагностики, которая автоматически анализирует процесс обучения учащегося.
Как используют школьники: В разделе «Моя сводка» учащиеся могут запустить анализ своих последних диалогов с искусственным интеллектом, результатов тестов и времени, затраченного на занятия. На основе полученных данных система определяет сильные и слабые стороны учащегося, формирует индивидуальные рекомендации по обучению и предлагает еженедельный план повторения материала.
Профиль, значки и достижения
Что предлагает: Отслеживание прогресса в обучении и персонализацию с помощью элементов геймификации.
Как используют школьники: За учебные достижения и регулярные занятия учащиеся могут получать более 40 различных значков. Кроме того, они могут персонализировать имя пользователя и фотографию профиля, управлять настройками приложения и приглашать одноклассников на платформу с помощью специальных ссылок.