В сербском городе Крагуевац 17-летний учащийся Первой технической школы открыл стрельбу из винтовки.

В результате инцидента пострадали два человека, нападавший задержан полицией.

По данным Министерства внутренних дел Сербии, сообщение о происшествии поступило в полицейское управление Крагуеваца около 8:00 по местному времени. Ученик четвертого (выпускного) класса выстрелил в холле учебного заведения. Одноклассница стрелявшего получила огнестрельное ранение, еще один человек травмирован осколками разбившегося стекла. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Прибывшие на место сотрудники полиции обезвредили и задержали подростка. Как отметил директор школы, ранее у этого ученика не возникало проблем с поведением или дисциплиной.

Инцидент произошел во время первого урока, благодаря чему остальных учащихся удалось быстро и безопасно эвакуировать из здания. Сейчас на месте работают криминалисты и следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Источник: Insajder.net