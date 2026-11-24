В греческом городе Неа-Иония сегодня утром прогремел мощный взрыв в одном из местных кафе.

По имеющимся данным, неизвестные заложили внутри заведения самодельное взрывное устройство. В результате происшествия району нанесен значительный ущерб.

Взрывной волной были повреждены расположенные поблизости магазины. По сообщениям телеканала Skai, очевидцы слышали оглушительный грохот, а в соседних с кафе коммерческих помещениях выбило стекла.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и специалисты подразделения по обезвреживанию взрывных устройств. Отмечается, что недавно взрывное устройство также было заложено в другом заведении. Греческие правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Источник: Hürriyet