Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал намерение Еврокомиссии исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.

Комментируя это решение, он заявил, что первоначальное включение предприятия в список было ошибочным и основывалось «не на фактах, а на лжи». По его словам, намерение пересмотреть решение стало подтверждением этого.

В то же время Кобахидзе подчеркнул, что его не интересуют заявления депутатов Европарламента, а позиция Еврокомиссии имеет значение лишь в том случае, если она справедлива и основана на фактах.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) призывает страны-члены Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии из антироссийского санкционного списка.

Источник: Sputnik Грузия