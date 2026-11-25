Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Международного центра обучения лесному хозяйству и выращиванию саженцев.

Новый центр будет действовать в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов страны.

Центр призван способствовать развитию лесного хозяйства и выращиванию саженцев, устойчивому управлению лесными ресурсами и укреплению кадрового потенциала в этой сфере.

В соответствии с Указом главы государства, Центр является бюджетной организацией, занимающейся организацией и проведением тренингов в области лесоводства, созданием и управлением генным банком семян лесных растений, хранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.