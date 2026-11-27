При крушении судна у берегов Кубы погиб один моряк, трое пропали
Один человек погиб, трое пропали при крушении контейнеровоза Halima под флагом Панамы у берегов Кубы.
Об этом сообщила администрация кубинского морского транспорта, передает РИА Новости.
«На момент подготовки данного сообщения спасены 13 членов экипажа, один из них погиб, продолжаются поиски еще троих», — говорится в сообщении.
Судно HALIMA под панамским флагом с 208 контейнерами на борту и 16 членами экипажа потерпело крушение утром 26 ноября примерно в трех милях к северу от бухты Кабаньяс.
Причины инцидента неизвестны. Создана межведомственная правительственная комиссия для их установления и координации поисково-спасательной операции совместно с судовладельцами.
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