Один человек погиб, трое пропали при крушении контейнеровоза Halima под флагом Панамы у берегов Кубы.

Об этом сообщила администрация кубинского морского транспорта, передает РИА Новости.

«На момент подготовки данного сообщения спасены 13 членов экипажа, один из них погиб, продолжаются поиски еще троих», — говорится в сообщении.

Судно HALIMA под панамским флагом с 208 контейнерами на борту и 16 членами экипажа потерпело крушение утром 26 ноября примерно в трех милях к северу от бухты Кабаньяс.

Причины инцидента неизвестны. Создана межведомственная правительственная комиссия для их установления и координации поисково-спасательной операции совместно с судовладельцами.