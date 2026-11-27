В рамках программы «Великое возвращение» очередная группа бывших вынужденных переселенцев направлена в Агдере, Ходжалы и Ходжавенд.

Переселение осуществляется в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках возвращения граждан на освобожденные от оккупации территории.

Ранее переселяемые семьи временно проживали в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе на родину возвращаются в общей сложности 73 семьи — 271 человек.

10 семей (42 человека) были переселены в деревню Ванли в районе Агдере, 15 семей (49 человек) — в деревню Чилдыран, 2 семьи (6 человек) — в деревню Колатаг, и 1 семья (1 человек) — в деревню Хейвалы.

В деревню Бадара в Ходжалы мигрировали 4 семьи (7 человек), в деревню Ханюрду — 9 семей (32 человека), а в деревню Ханабад — 8 семей (33 человека).

В город Ходжавенд были переселены 7 семей (30 человек), а в деревню Гузейхирман в этом районе — 17 семей (71 человек).