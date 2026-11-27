На ряде центральных улиц и проспектов Баку образовались пробки - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Проспект Бабека, в направлении центра;
17. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.