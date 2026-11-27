Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Проспект Бабека, в направлении центра;

17. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.