Президент Ирана Масуд Пезешкиан дважды за ноябрь публично заявил о серьезной нехватке финансовых ресурсов в стране.

Выступая на встрече со студентами 19 ноября, он отметил, что из-за ограничений на торговлю и экспорт нефти Тегеран теряет доходы, а возможное закрытие предприятий приведет к сокращению налоговых поступлений.

Пезешкиан также рассказал, что сам спит в куртке и не включает дома отопление и электричество. Он призвал граждан экономить энергию, чтобы избежать перебоев с электроснабжением промышленных предприятий. По его словам, экономическое противостояние стало для Ирана не менее тяжелым испытанием, чем военные действия.

Кризис сопровождается резким ростом цен, ослаблением национальной валюты и сокращением государственных субсидий на продукты питания и топливо. Инфляция на продукты питания и напитки превысила 110%, а перебои с электричеством и дефицит газа могут усилиться в зимний период.

На фоне повышения стоимости жизни в нескольких провинциях Ирана уже прошли акции протеста с участием пекарей, пенсионеров и рабочих. Пока выступления носят локальный характер, однако власти опасаются, что недовольство экономической ситуацией может перерасти в более масштабные антиправительственные протесты.

Источник: The Wall Street Journal