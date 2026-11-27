Правоохранители в Батуми во время беспорядков с участием болельщиков турецкого футбольного клуба "Бешикташ", приехавших на матч Лиги Европы против израильского "Хапоэль Беэр-Шевы", задержали 16 человек.

В результате столкновений пострадали трое полицейских, говорится в заявлении МВД Грузии.

В четверг в Батуми состоялся матч между "Бешикташем" и "Хапоэль Беэр-Шевой", который было решено провести на нейтральном поле. Еще до начала игры произошли столкновения между полицией и болельщиками "Бешикташа". В середине первого тайма в секторе фанатов турецкого клуба начались беспорядки, полиция применила силу. Матч был прерван примерно на полчаса, после чего возобновился.

"В результате насильственных действий со стороны болельщиков пострадали трое сотрудников МВД, которые получили различные повреждения. Правоохранители задержали за противоправные действия 16 человек", - говорится в заявлении МВД.

Ведомство отмечает, что часть болельщиков "Бешикташа" вела себя провокационно еще по пути к стадиону. Они выкрикивали нецензурные фразы, бросали различные предметы, оказывали сопротивление полиции. По данным МВД, подобные действия продолжились на территории стадиона. Болельщики повредили инфраструктуру стадиона, стали кидать в полицейских скамейки. Полиция, как сообщается, применила в том числе спецсредства, чтобы обеспечить порядок.

В МВД Грузии опровергают информацию о том, что полиция применила силу из-за того, что болельщики "Бешикташа" развернули флаги и баннеры в поддержку Палестины.

Как отметили в ведомстве, на территории Грузии закон соблюдать обязаны все, независимо от гражданства и национальности, любые нападения на правоохранителей и грубые нарушения общественного порядка будут пресекаться полицией.

Источник: ТАСС