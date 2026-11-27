Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к победе в противостоянии с Ираном.

Об этом сообщает в соцсети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

«Победа над Ираном находится в наших руках. Она наступит тогда, когда я захочу. Мы пытаемся быть добрыми. Мы даем им все возможности для достижения соглашения и спасения многих жизней, но я не уверен, что они воспользуются этой возможностью. Многие люди спрашивают, почему – они сумасшедшие? Может быть, они действительно», — сказал глава Белого дома во время общения с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.

Кроме того, Трамп сообщил, что обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потенциальные удары по иранскому ядерному объекту «Гора Кирка».

«Мы пытаемся дать иранцам шанс проявить благоразумие. Если мы что-то предпримем, мы обязательно ударим по горе Кирка. Мы можем сказать им об этом, потому что они действительно ничего не могут с этим поделать. Но мы не видели там никакой реальной активности. Было бы неплохо, если бы они заключили сделку. Лично я не думаю, что они будут», — заявил Трамп.

Ранее в разговоре с Fox News Трамп обвинил иранских переговорщиков в затягивании процесса урегулирования и заявил, что Тегеран продолжает эскалацию конфликта. Он также признался, что склоняется к нанесению ударов по Ирану после Нового года, если сторонам не удастся заключить сделку.

Между тем, 10 ноября Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно звонит Трампу, добиваясь возобновления ударов по Ирану.