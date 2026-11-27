«А почему же нет России?» Трамп считает, что G7 — менее интересный формат, чем G8 с участием РФ
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Президент США Дональд Трамп считает, что формат «Большой семерки» менее интересен, чем «Большая восьмерка», в которую входила Россия.
«G8 — более мощный формат, чем G7», — сказал Трамп, отвечая на вопросы военных во Флориде в День благодарения.
Он добавил, что на саммитах G7 «они обсуждают только Россию».
По словам американского лидера, в таких случаях он спрашивал участников, «а почему же тогда здесь нет России».
Трамп также в очередной раз предположил, что если бы Россию не исключили, «то, может быть, не было бы войны (в Украине)».
Формат G8 был приостановлен в 2014 году.
Источник: Интерфакс
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