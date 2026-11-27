Президент США Дональд Трамп считает, что формат «Большой семерки» менее интересен, чем «Большая восьмерка», в которую входила Россия.

«G8 — более мощный формат, чем G7», — сказал Трамп, отвечая на вопросы военных во Флориде в День благодарения.

Он добавил, что на саммитах G7 «они обсуждают только Россию».

По словам американского лидера, в таких случаях он спрашивал участников, «а почему же тогда здесь нет России».

Трамп также в очередной раз предположил, что если бы Россию не исключили, «то, может быть, не было бы войны (в Украине)».

Формат G8 был приостановлен в 2014 году.

Источник: Интерфакс