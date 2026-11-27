Три страны ЕС не поддержали дополнительное финансирование Украины на 2027 год на €45 млрд, решение этой проблемы отложено на декабрь.

Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

"24 страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по дополнительному финансированию Украины на €45 млрд. Одна из них — Болгария — поддержит только невоенную составляющую этого финансирования, которая будет предназначена для регионов, где проживает их национальное меньшинство, — сообщил Кошта. — Мы вернемся к этому вопросу на саммите в декабре".

Таким образом, Венгрия, Чехия и Словакия, которые ранее объявили, что не поддержат эту программу, не изменили на саммите свою позицию.

Источник: Интерфакс