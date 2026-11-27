Лидеры ЕС отменили второй день саммита в Брюсселе после провала переговоров о семилетнем бюджете и дополнительном финансировании Киева на 2027 год в размере €45 млрд.

Об этом сообщил по итогам первого дня саммита европейский дипломатический источник.

"Дискуссия завершилась без практического результата. Обсуждение семилетнего бюджетного плана ЕС и финансирования Украины перенесено на декабрь. Второй день саммита отменен", - заявил дипломат.

В программе трансляций Европейского совета все медийные мероприятия в рамках второго дня саммита отменены.

Источник: ТАСС