ЗАО «Аzerbaijan Airlines», входящее в AZCON Holding, представило отчёт об устойчивом развитии за 2025 год.

В отчёте охвачены три основных направления деятельности компании: пассажирская авиакомпания, аэропорты и аэронавигационное обслуживание. В нём отражены результаты по росту операционных показателей, сокращению выбросов, модернизации инфраструктуры и цифровизации услуг, а также приоритеты устойчивого развития.

В 2025 году национальный авиаперевозчик выполнил более 35 тысяч рейсов по 55 направлениям и перевёз свыше 4 миллионов пассажиров. Таким образом, объём пассажироперевозок, запланированный на 2028 год, был достигнут уже в отчётном году. Доля онлайн-продаж в общем объёме составила 30 процентов. В рамках цифровизации услуг пассажирам были предложены «AZAL Upgrade», онлайн-обмен билетов и ряд других цифровых решений.

Авиакомпания завершила разработку стратегии в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) и подготовила план перехода к нулевому или близкому к нулю уровню выбросов к 2050 году. По расчётам, использование на рейсах из стран Европейского союза смеси с 2% устойчивого авиационного топлива (SAF) позволило сократить выбросы CO₂ примерно на 800 тонн. Два новых самолёта Airbus A320neo, пополнившие флот в 2025 году, позволили сократить выбросы примерно на 9,2 тысячи тонн по сравнению с базовыми показателями.

В мае 2025 года «Азербайджанские авиалинии» провели в Баку Авиационный энергетический форум Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Форум, прошедший впервые в регионе Южного Кавказа и Каспия, собрал более 700 делегатов из более чем 60 стран. В рамках форума авиакомпания присоединилась к программам IATA «CO₂ Connect» и «Интегрированная устойчивость», а также объявила о своём участии в программе экологической оценки (IEnvA).

За отчётный период сеть аэропортов Азербайджана обслужила 8,6 миллиона пассажиров. Из них 7,64 миллиона пришлось на Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — это самый высокий годовой показатель пассажиропотока в его истории. За год в аэропорту зарегистрировано 59 тысяч взлётов и посадок. Ввод в эксплуатацию Международного аэропорта Лачын расширил доступ регионов к воздушному транспорту.

Несмотря на рост пассажиропотока, прямые выбросы парниковых газов (Scope 1) в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева сократились на 33,3 процента, а косвенные выбросы, связанные с приобретаемой энергией (Scope 2), — на 21,2 процента. Аэропорт стал первым в Каспийском регионе и Центральной Азии, поднявшимся на третий уровень международной программы Airport Carbon Accreditation (ACA). Этот уровень предполагает системное управление выбросами углерода и вовлечение партнёров аэропорта в их сокращение.

В отчётном году число рейсов, обслуженных Управлением воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS), выросло на 10,5 процента — до 342 167, а число транзитных рейсов — на 13,9 процента, до 261 085. Пропускная способность воздушного пространства увеличилась до 120 рейсов в час, а объём выбросов на один рейс снизился на 18,2 процента.

AZANS внедрило систему посадки по приборам категории III (CAT III) в соответствии со стандартами ИКАО и присоединилось к программе CANSO «GreenATM». Кроме того, оно продолжило сотрудничество с IATA в разработке новой Национальной стратегии воздушного пространства Азербайджана.

«Устойчивое развитие является одним из ключевых направлений нашей стратегии и неотъемлемой частью нашего стремления стать безопасной и передовой авиационной экосистемой Евразии», — заявил председатель правления ЗАО Самир Рзаев.

С отчётами можно ознакомиться полностью по ссылкам:

Azerbaijan Airlines’ Passenger Airline

Heydar Aliyev International Airport

Azeraeronavigation (AZANS)