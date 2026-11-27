Спецназ ВМС армии Ирана вернул два иранских танкера, захваченных военными США.

Об этом заявил командующий ВМС армии исламской республики Шахрам Ирани.

«Армия США украла два иранских танкера, но бойцы спецназа ВМС, когда американцы спали, поднялись к ним и вернули суда», — приводит его слова иранское агентство Fars.

По словам Ирани, американские военные берут с судовладельцев деньги за проводку судов по Ормузскому проливу. «Когда суда подвергаются ударам, [США] не берут на себя ответственность и деньги не возвращают», — отметил он.