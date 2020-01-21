75-летняя Юлия Камолова: Эмиль Гусейнов включил в операционной песню Пугачевой, а потом начал бить меня по лицу - ФОТО - ВИДЕО

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, где, как утверждают родственники Юлии Павловны Камоловой, врач Эмиль Гусейнов избил ее во время операции.

Как сообщает 1news.az, сама 75-летняя женщина, перенесшая два инсульта, в интервью Общественному телевидению (ITV) заявила, что перед операцией врач включил песню Аллы Пугачевой.

«А затем он внезапно стал бить меня по лицу! Я очень испугалась. Он изменился, стал кричать: «Что такое!» - заявила женщина, которая до сих пор не понимает, что послужило причиной такого агрессивного поведения врача.

Родственник женщины Ровшан Гараев заявил, что, когда родные обратились с жалобой к главврачу и попросили разрешения просмотреть запись с видеокамер, установленных в операционной, тот отказал им. Родственники утверждают, что врач Эмиль Гусейнов повел себя так странно из-за сильнодействующих препаратов, которые он принимает как онкобольной.

В свою очередь, как сообщили 1news.az в 7-м отделении Управления полиции Бинагадинского района Баку, по заявлению родственников Юлии Павловны Камоловой сотрудники полиции уже проводят разбирательство.

1news.az будет отслеживать развитие событий.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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