Актриса Санура Джафарова: Идите в ***у со своим ЛГБТ! - ФОТО

Санура Джафарова, сыгравшая главную героиню в социальном короткометражном фильме студии Videozavr, посвященном разведенным женщинам и домашнему насилию, на своей странице в Facebook опубликовала статус, в котором высказала свою точку зрения на тему трансгендерности.

Этот статус был комментарием девушки к статье президента Американской коллегии педиатров, доктора Мишель Кретелла о трансгендерной идеологии и пластичности врожденной половой идентичности близнецов. В своей статье доктор подняла вопросы изменения пола, ЛГБТ-идентификации, дискриминации, насилия и давления, с которыми сталкиваются люди нетрадиционной ориентации.

Свой статус Санура завершила лозунгом: «Я – гомофоб, и это звучит гордо!», - который вызвал настоящий резонанс и шквал возмущения.

«Пусть сидит на своем месте и продолжает снимать вайны!»; «Пусть такие, как она, вымрут!»; «Овца и в Африке овца!» - писали пользователи соцсети.

Однако Санура, по идее олицетворяющая справедливость, современность взглядов, мир во всем мире и демократию, за словом в карман лезть не стала.

Так, например, Самеду Исмаилову, опубликовавшему скрин ее статуса, девушка ответила коротко и ясно: «Пошел на*** чей-то п*дик!» - звучит тоже весьма гордо, согласны?

Бурную реакцию на слова девушки вызвал тот факт, что, снявшись в социальном ролике, она назвала себя феминисткой, весьма толерантным человеком, нейтрально относящимся к сексуальным меньшинствам. И тут, соответственно, запахло неким диссонансом.

«Какое отношение гомосексуализм имеет к феминизму?! Не создавайте ажиотаж на пустом месте!» - посоветовала Санура.

Тем временем, мы обратились к самой актрисе за комментарием, который пока получить не удалось.

И.Н.