QadınaŞiddətəSon: Фильм о том, каково быть разведенной женщиной в Азербайджане - ВИДЕО

В последнее время в Азербайджане резко возросло количество жестоких убийств и избиений женщин.

Мужья, свекрови, братья, свекры, соседи – кто только не убивает и не избивает женщин. Именно против этого насилия протестуют люди в социальных сетях, присоединившись к хештегу #QadınaŞiddətəSon.

Но остановить насилие над женщинами не удается, несмотря на все усилия Министерства внутренних дел, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, различных неправительственных организаций. Почему?

Этому посвящен новый короткометражный фильм студии Videozavr prodakşn «Маска-3», который рассказывает о направленной против женщин психологии определенной части общества, о той агрессии, зависти, сексуальном насилии, клевете, с которыми приходится сталкиваться женщинам в Азербайджане, особенно если они разведены…

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

18 ножевых: Очередное убийство мужем жены в Баку

Айтен Мустафазаде: «В каком обществе мы живем? Уже нет мужчин...»

Перерезанное горло, 25 ножевых ранений: почему поножовщина в Баку становится обыденностью? - ФОТО

Полиция Баку ответила депутату: Обыскивать 600 тысяч пассажиров метро немыслимо

В Баку муж убил жену на глазах у ребенка

Кямаля Агазаде: За последний месяц в Азербайджане были убиты 9 женщин, из них 6 – на глазах у детей

Айтен Мустафазаде представителям полиции: «Долг полиции – найти метод предотвращения преступлений»

Прокуратура Азербайджана об избиении женщины: Возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сардар Джалалоглу: Права на самостоятельность у женщины нет. Вышла замуж - подчиняйся мужу - ВИДЕО

Госкомитет призвал азербайджанское общество изменить отношение к женщине

Приревновал бывшую жену: Еще одно убийство женщины в Азербайджане