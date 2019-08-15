Анкара серьезно пересмотрит сотрудничество с ЕС - Заявление МИД

МИД Турции подверг резкой критике ЕС за неконструктивную позицию касательно контртеррористической операции ВС Турции «Источник мира» и буровым работам Анкары в регионе Восточного Средиземноморья.

«Решительно отвергаем и осуждаем резолюции Совета по внешним связям ЕС по Сирии и Восточному Средиземноморью, а также призывы этой организации относительно нашей страны», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как сообщает TRT, в МИД Турции назвали недопустимым заявления ЕС о незаконности буровых и разведывательных работ, осуществляемых Анкарой в Восточном Средиземноморье.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Анкара намерена подвергнуть серьезному пересмотру сотрудничество с ЕС в ряде областей в связи с предвзятой и противоправной позицией Брюсселя.

В заявлении подчёркивается также, что «ЕС не вправе поучать Анкару по вопросу борьбы с ИГИЛ».

Ф.Багирова