Аннулировано около 85 тысяч разрешений

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На портале icaze.e-gov.az до 5 июля разрешения будут автоматически деактивированы.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, работодатели с сегодняшнего дня смогут активировать разрешения работающих в сферах, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабмина.

«Создана возможность добавления на портал icazе.e-gov.az информации о командировках работающих в сферах, деятельность которых разрешена», - сказал он.

Он также указал, что в ряде организаций злоупотребляют системой разрешений, выдают разрешения не только тем сотрудникам, которым оно необходимо в силу служебных обязанностей.

«Из-за этого около 85 тысяч разрешений было аннулировано», - сказал он.

Эльшан Рустамов